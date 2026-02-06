«Белые ангелы» эвакуировали девять человек из Дружковки

Из Дружковки «белые ангелы» эвакуировали девять человек, в том числе троих детей. Фото: полиция

Из Дружковки Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали девять человек, из них трое детей и четверо маломобильных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, город находится под постоянными обстрелами бомб, дронов, кассетных боеприпасов. Заехать в город можно только на бронированном транспорте и с антидроновым снаряжением.



Троих детей в возрасте 10,11 и 17 лет вместе с их родными эвакуировали в шелтер. Дальше семьи с помощью волонтеров поедут в Лозовую Харьковской области.



Кроме того, полиция вывезла четырех маломобильных людей, которые нуждались в медицинской помощи.



«Газ отключили, два дня не было, начали печку топить. Мы уже по часам знаем, когда начнется обстрел. У меня балкон разлетелся. 57 лет здесь прожила, а теперь все оставляю», – говорят эвакуированные жители.



Трех женщин 69, 72, 74 лет и 65-летнего мужчину эвакуируют в Киевскую область (город Ирпень).



Ранее мы писали, что на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области остаются около 187 тысяч мирных жителей.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

