На Донетчине шесть военных уклонялись от обустройства фортификаций, их будут судить

Украинские военнослужащие инженерного подразделения одной из воинских частей, дислоцированной в Донецкой области, систематически уклонялись от исполнения обязанностей службы. Дело передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.



«В период с июня 2023 по март 2024 военные систематически уклонялись от исполнения обязанностей службы. Согласно боевым распоряжениям, они должны осуществлять фортификационное оборудование оборонных рубежей в Покровском районе Донецкой области, однако фактически находились за пределами района выполнения задач, в основном находясь дома. В то же время в командование воинской части подавали заведомо ложные сведения о якобы находящемся в командировке в районе ведения боевых действий», — говорится в сообщении.



Военнослужащим безосновательно начисляли и выплачивали выплаты. В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму почти 1 млн гривен.



Военнослужащие обвиняются по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение от исполнения обязанностей военной службы, а также по ч. 1 ст. 190 УК Украины — мошенничество.



Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.



