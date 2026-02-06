В «Азове» показали, как зачистили Золотой Колодезь под Добропольем: в плен попали почти 20 военных РФ

Пленные оккупанты в Золотом Колодезе. Фото: кадр из видео

Интернациональный батальон 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ зачистил село Золотой Колодезь Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады, опубликовав видео операции.



По словам военных, только за один день операции им удалось взять в плен 18 российских оккупантов.



«Покинутые на произвол судьбы оккупанты месяцами сидели в подвалах и норах этого села на Добропольском направлении», – отметили в «Азове».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко