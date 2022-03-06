Это сознательное убийство: Зеленский — об анонсировании Россией обстрелов предприятий ОПК

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сознательным убийством анонсированные Россией на завтра обстрелы предприятий украинского оборонного комплекса.



«На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство построены десятилетия назад, еще советской властью. Построены в городах. А сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей. Сотни тысяч живут рядом. И это убийство. Сознательное убийство», — заявил президент в видеообращении 6 марта.



Зеленский упрекнул Запад и мировых лидеров в отсутствии реакции на такое заявление агрессора.



«И я не услышал реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика реакции на этот анонс. Вдумайтесь в ощущение безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции, потому что молчание. Как будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Я надеюсь, что завтра вы это заметите, отреагируете, что-то скажете», — сказал президент.



Он подчеркнул, что «наглость агрессора — это четкий сигнал Западу, что примененных против России санкций недостаточно», потому что там «не ощутили и не поняли, что мир действительно решителен и хочет остановить эту войну».



«Если западные политики боятся принять важное решение о закрытии неба над Украиной для российской авиации, то они должны предоставить украинским военным средства защиты воздушного пространства. Дайте Украине противоракетную оборону, чтобы гарантировать, что ни одна атомная станция не будет взорвана и не будет уничтожена Украина и вся Европа», — добавил Зеленский.