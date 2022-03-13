Авдеевский коксохим подвергся массированному обстрелу, остановилась ТЭЦ, подающая тепло в город

Авдеевский коксохимический завод подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск. Об этом сообщила пресс-служба компании «Метинвест», которая владеет предприятием.



Там отметили, что снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолоперегонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет.



При этом в компании уточнили, что в результате обстрела остановилась заводская ТЭЦ, которая подает на Авдеевку тепло.



Ранее АКХЗ частично законсервировал производственные мощности из-за активных боевых действий в Украине.

Авдеевский коксохимзавод — крупнейший коксохимический завод Европы, основной производитель кокса в Украине