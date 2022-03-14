Генсек ООН не стал называть войну в Украине войной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не стал использовать слово «война» относительно событий в Украине, а также, что виновником боевых действий является Россия. На это обратила внимание «Украинская правда».



14 марта Гуттериш призвал немедленно прекратить боевые действия в Украине и провести «серьезные переговоры, основанные на принципах Устава ООН и международного права».



«Украина горит и уничтожается на глазах всего мира. Эта трагедия должна прекратиться. Нам необходимо немедленное прекращение боевых действий и серьезные переговоры, основанные на принципах Устава ООН и международного права», — написал он в Твиттер.



При этом он не стал уточнять, какая именно страна уничтожает Украину, судя по его твиту, о России речи не идет. Также вместо слова «война» он предпочел использовать понятие «трагедия».

8 марта издание Irish Times сообщило, что ООН разослала сотрудникам электронное письмо с рекомендацией не называть ситуацию в Украине «войной» или «вторжением». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приравнял действия ООН к политике введения цензуры, которые могут негативно отразиться на репутации Организации.



Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что информация о якобы рекомендациях сотрудникам ООН относительно войны в Украине является фейком и провокацией со стороны РФ.