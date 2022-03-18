Российские оккупанты понесли потери под Кременной

Украинские нацгвардейцы захватили технику оккупантов под Кременной в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила одну из БМП-1 из гранатомета. Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику. Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев», — написал Гайдай.



Он добавил, что при осмотре оставленной документации в БМП-1 стало известно, что в этой машине находился командир РТГр 1 МСБ АК «ЛНР».