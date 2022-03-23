В зоне проведения Операции объединенных сил от Изюма до Волновахи российские оккупанты третьи сутки не ведут наступательных действий и несут сильные потери, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Держится зона ООС от Изюма до Волновахи, где враг пытался окружить, но уже третьи сутки не ведет там активный наступательных действий, поскольку понес сильные потери. <...> Отдельную благодарность хотелось бы сказать героическому сопротивлению ВСУ, другим силам и жителям в зоне ООС. Это во-многом касается Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, которые героически держатся под обстрелами», — сказал Арестович на брифинге в среду днем.



Он напомнил, что силам ООС противник давал трое суток на существование. «Прошел месяц, и сейчас речь идет о существование противника, который пытался наступать на зону ООС», — добавил он.



В целом, по словам советника главы Офиса президента, на протяжении последний суток состояние положения и характер действий противника не изменились.



«Идут тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города оказывают героическое сопротивление. Вчера ими был уничтожен командир 810-ой бригады морской пехоты выстрелом снайпера. Это 5-ая потеря уровня командира полка и выше под Мариуполем ... Как и Мариуполь держатся Сумы, Харьков, Чернигов, Киев», — пояснил он.