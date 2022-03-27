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ОРДЛО готовится к присоединению к России, готовят новый «референдум»

27 марта 2022, 14:44

ОРДЛО готовится к присоединению к России, готовят новый «референдум»

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» вправе принять решение о «присоединении» захваченных территорий Донбасса к России.

«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», — заявил Клиша «РИА Новости».

Так, глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник уже анонсировал проведение «референдума» о вхождении в состав РФ.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведён референдум, на котором народ реализует своё абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — цитирует его слова российский «Интерфакс».


В то же время, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Леонид Калашников считает, что для проведения «референдума» о вхождении ОРЛО в состав РФ сейчас неподходящее время.

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы

Путин заявил, что РФ признала «независимость» группировок «ДНР» и «ЛНР» в пределах тех, территорий, которые определены в  «конституциях» формирований, то есть в пределах всей Донецкой и Луганской областей.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, повлекшее тысячи смертей среди гражданского населения.

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