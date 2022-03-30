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В Лисичанске обстрелом ранена семья. Двое детей в тяжелом состоянии

30 марта 2022, 15:11

В Лисичанске обстрелом ранена семья. Двое детей в тяжелом состоянии

В Лисичанске российские силы ранили семью из четырех человек, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Артиллерийский обстрела города произошел около 10:00.

По словам главы ОВА, родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. А вот их дети находятся в тяжелом состоянии в местной больнице.

«У дочери 2020 года рождения — огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения — множественные огнестрельные осколочные ранения по размножению обеих стоп и обеих голеней», — рассказал Гайдай.

С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь, добавил глава ОВА.

Кроме того, сегодня в Лисичанске был обстрелян детский сад.

Также Гайдай сообщил, что сегодня в Лисичанске автобусы для эвакуации попали под обстрел российских сил, обошлось без жертв.

Всего за день из этого города спасены 260 человек.

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