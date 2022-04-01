В нескольких областях Украины начинается изгнание оккупантов, заявил Зеленский

В нескольких областях и на нескольких направлениях внутри Украины начинается изгнание российских оккупантов, заявил президент Владимир Зеленский.



«Уверен, что для каждого и каждой из вас крайне приятно читать и смотреть новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это так. Наши Вооруженные Силы, Национальная полиция, Национальная гвардия, разведка — они молодцы. Абсолютная им за это благодарность. На север от Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов», — сказал Зеленский в видеообращении в ночь на пятницу.



Он подчеркнул, что российские военные и сами осознают, что более не вытягивают этой интенсивности боевых действий, которую они могли обеспечить в первой половине марта.«Но должны осознавать и то, что для российских военных — это часть их тактики. Все это не просто так. Мы знаем их замыслы, знаем, что они планируют и делают. Знаем, что они уходят с тех направлений, где мы их бьем — чтобы сосредоточиться на других и важных направлениях. На тех, где нам может быть очень тяжело. Потому очень важно для всех проявлять сдержанность. Сдержанность в эмоциях, переживаниях. Мы все одинаково хотим победы. Но впереди будут битвы. Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, о чем желаем», — сказал президент.



Сейчас, по его словам, каждый должен, как может, мотивировать военных и друг друга, поддерживать оборону. «Дети — лайком, родители — теплым словом, волонтеры — помощью, а народ и государство — всеми ресурсами и возможностями, которые есть у нас», — подытожил Зеленский.