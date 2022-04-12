В Мариуполе погибли более 10 тысяч мирных жителей — мэр

В результате осады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли более 10 тысяч мирных жителей. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Associated Press.



По его словам, число погибших мариупольцев может превысить 20 тысяч, поскольку недели атак и лишений оставляют тела мариупольцев «ковром на улицах».



В разговоре с АР мэр Вадим Бойченко также обвинил российские силы в том, что они в течение нескольких недель блокировали въезд в город конвоев с гуманитарной помощью, пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.



Он также сообщил новые подробности недавних заявлений украинской власти о том, что россияне привезли в Мариуполь передвижное оборудование для кремации, чтобы избавиться от трупов жертв блокады.



По словам Бойченко, оккупанты доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.



«Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают», — сказал он.



Мэр отметил, что сейчас в Мариуполе около 120 тысяч мирных жителей остро нуждаются в еде, воде, тепле и связи.