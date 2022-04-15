Северодонецк разрушен на 70% — мэр

Вследствие военных действий Северодонецк Луганской области разрушен практически на 70%. Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.



«В настоящее время город почти процентов на 70 разрушен. Новые районы будут требовать полного восстановления, поскольку они непригодны для проживания», — сказал он в общем эфире украинских телеканалов.



Точное количество разрушенных жилых домов на данный момент установить невозможно, так как оккупанты не прекращают обстрелы. «Сравниваются с землей и жилые дома, объекты и социальной, и критической инфраструктуры. К сожалению, да, город уничтожается», — отметил чиновник.



В городе остается около 20 тысяч человек из 135-ти тысяч жителей.

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