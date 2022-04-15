В Северодонецке оккупанты повредили водопровод и разрушили продуктовые склады

В Северодонецке Луганской области в результате обстрела в пятницу поврежден водопровод, разрушены два продуктовых склада. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Россияне цинично бьют по инфраструктуре. Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка. Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается», — написал он в Телеграм.



Также оккупанты открывали огонь по Рубежному и Кременной. Повреждены восемь объектов, в частности, пять частных жилых домов.