Глава Донецкой ОВА сообщил о жертвах российских обстрелов за сутки

В среду, 27 апреля, в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сегодня россияне убили одного мирного жителя Донетчины — в Марьинке. Ранения в результате обстрелов получили еще 8 человек», — написал Кириленко в своем телеграм-канале.



Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненых в Луганской области.



По информации ОВА, всего с начала российского вторжения захватчики убили 275 мирных жителей Донетчины, ранили еще 868 человек, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.