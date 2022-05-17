В Мариуполе остаются 100 тысяч жителей, им грозит эпидемия — Бойченко

Захваченный российскими силами Мариуполь стоит на пороге эпидемической проблемы, которая может возникнуть летом. В городе остается более 100 тысяч жителей, при этом нет работающей канализации. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.



«К этому добавляется то, что российские оккупационные войска за это время, два месяца жестокой и разрушительной войны убили более 20 тысяч местного населения. Хоронили людей по-разному, в разных местах накапливали тела погибших», — сказал Бойченко.



По его словам, россияне таким способом скрывали свои военные преступления. И в дальнейшем из-за этих причин возможна экологическая катастрофа. Украинские медики, отметил мэр Мариуполя, предполагают, что возможны массовые инфекционные заболевания летом.



Чтобы спасти мирных жителей, необходимо, как считает Бойченко, объединение усилий, в том числе международных партнеров, гуманитарных организаций.

«Город ожидает эвакуации», — резюмировал мэр.