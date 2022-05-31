Лукашенко рассказал подробности своей «спецоперации КГБ» в Украине

Александр Лукашенко раскрыл подробности «спецоперации», которую КГБ якобы провел на территории Украины. Об этом сообщает БелТА.



По его словам, сотрудники комитета государственной безопасности провели в Украине операцию по освобождению нескольких десятков белорусских граждан.



Он также утверждает, что двое граждан Беларуси еще до проведения «операции» якобы были убиты.



Ранее Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции «по освобождению белорусов» с территории Украины.