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В Северодонецке снаряд попал в цистерну с азотной кислотой

31 мая 2022, 20:25

В Северодонецке снаряд попал в цистерну с азотной кислотой

В Северодонецке во время авиаудара российских войск по городу боеприпас попал в цистерну с азотной кислотой на территории химического завода. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, это был авиаудар. Он призывает жителей города не выходить из укрытий.

«Не выходите из укрытий! Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые», – написал Гайдай в Telegram-канале.

Он уточнил, что пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Кроме того, при местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

«Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором», – добавил он.

 

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