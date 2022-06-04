Российская партия обещает продвигать представителей «Л-ДНР» на выборах в Госдуму

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что внесет представителей «Л-ДНР» в списки партии на выборах в Госдуму. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Миронов приехал в оккупированный Луганск сегодня, 4 июня. Он также заявлял, что его партия активно поддерживает проводимую Россией «спецоперацию».

Ранее в партии «Справедливая Россия — За правду» объявили о намерении открыть свое представительство в Донецке.



В группировке «ДНР» заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в ОРДЛО. При этом вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах, остается открытым.



17-19 сентября 2021 года в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.