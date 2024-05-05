Утром 5 мая жители Славянска Донецкой области слышали взрывы. По сообщениям пользователей соцсетей, под обстрел попала Славянская теплоэлектростанция, которая находится под городом.



Очевидцы сообщают, что было несколько попаданий в неработающий цех и открытую территорию.



По предварительным данным, пострадавших нет. ТЭС работает в штатном режиме.



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Заместитель начальника Николаевской районной госадминистрации Владимир Проскунин подтвердил факт обстрела.



«Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — цитирует Проскунина «Суспільне Донбас».



По словам начальника, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО «Смерч» и одной фугасной ракетой. Пострадавших в результате обстрела нет.