Утром 5 мая жители Славянска Донецкой области слышали взрывы. По сообщениям пользователей соцсетей, под обстрел попала Славянская теплоэлектростанция, которая находится под городом.
Очевидцы сообщают, что было несколько попаданий в неработающий цех и открытую территорию.
По предварительным данным, пострадавших нет. ТЭС работает в штатном режиме.
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Заместитель начальника Николаевской районной госадминистрации Владимир Проскунин подтвердил факт обстрела.
«Сегодня 5 мая в 10:35 начался обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго. В ходе обстрела был поврежден ряд объектов на территории станции», — цитирует Проскунина «Суспільне Донбас».
По словам начальника, российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО «Смерч» и одной фугасной ракетой. Пострадавших в результате обстрела нет.