Обстрел Киева: Оккупанты запустили ракеты с акватории Каспийского моря

Утренний обстрел Киева сегодня производился ракетами с акватории Каспийского моря. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.



«Сегодня, 5 июня, утром враг выпустил несколько ракет в направлении Киева. Около 06:00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" они были обнаружены и обстреляны — уничтожена одна крылатая ракета», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, оккупанты запустили ракеты с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря.



Украинские военные призвали не пренебрегать предупреждениями об опасности в воздухе.

Утром 5 июня в Дарницком и Днепровском районах Киева прогремел ряд взрывов. Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры. Одного пострадавшего госпитализировали.