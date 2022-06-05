Утром в Киеве прогремели взрывы

Утром 5 июня на левом берегу Киева прогремел ряд взрывов. Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



Взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах Киева.



«В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали», — написал Кличко в телеграм.



По его словам, службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.



Городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что около 6 утра российские силы совершили обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской громады. Информации о разрушениях в Броварской громаде нет.



«После прилетов в столице чувствуется запах угарного дыма в воздухе. Закройте окна и воздержитесь от прогулок на улице», — добавил Сапожко.