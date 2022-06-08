Украина и РФ провели обмен телами погибших военных по формуле «50 на 50»

Сегодня, 8 июня, стоялся очередной обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50».



Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Из 50 тел переданных Украине РФ, 37 являются защитниками «Азовстали».



Отмечается, что процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжится.

Напомним, что 2 июня обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «160 на 160» произошел на линии фронта в Запорожской области. 7 июня от Главного управления разведки Минобороны стало известно, что усилиями Координационного штаба по обращению с военнопленными удалось вернуть 210 тел погибших защитников Мариуполя.