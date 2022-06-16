Президент Украины передал европейским лидерам предложения по санкциям против России

Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Санкционные предложения украинская сторона передала европейской. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ермак отметил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом в Киеве завершилась.



«Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго. Европа сегодня вместе с Украиной», — резюмировал глава Офиса президента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис побывали в Ирпене под Киевом перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.