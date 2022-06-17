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ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка

17 июня 2022, 20:14

ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка

Подразделения Сил обороны Украины освободили от российских оккупантов село Дмитровка Изюмского района Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубиевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное», — описали ситуацию на Харьковском направлении в Генштабе ВСУ.

В сводке отмечается, что на Славянском направлении основные усилия захватчики сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья противник пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Россияне совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибривное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

«На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции», — отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

Вблизи Горского ВСУ отбили попытку вражеской разведки боем. Также оккупанты снова безуспешно штурмовали в районах поселков Берестово и Кодема.

После перегруппировки, при поддержке артиллерии, россияне попытались пойти на штурм недалеко от Ныркового. Украинские военные также отбили эту атаку.

«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе», — добавили в Генштабе.

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