ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка

Подразделения Сил обороны Украины освободили от российских оккупантов село Дмитровка Изюмского района Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубиевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное», — описали ситуацию на Харьковском направлении в Генштабе ВСУ.



В сводке отмечается, что на Славянском направлении основные усилия захватчики сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья противник пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил. Россияне совершали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибривное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.



«На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк. В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.



Вблизи Горского ВСУ отбили попытку вражеской разведки боем. Также оккупанты снова безуспешно штурмовали в районах поселков Берестово и Кодема.



После перегруппировки, при поддержке артиллерии, россияне попытались пойти на штурм недалеко от Ныркового. Украинские военные также отбили эту атаку.



«На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе», — добавили в Генштабе.