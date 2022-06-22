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Армия РФ планирует захватить район Северодонецка через Изюм — британская разведка

22 июня 2022, 09:35

Армия РФ планирует захватить район Северодонецка через Изюм — британская разведка

Россия стремится захватить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге, поэтому сильные обстрелы продолжаются. Данные новой сводки британской разведки о ситуации в Украине.

Сообщается, что РФ скорее всего, готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

При этом российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. В тоже время, по состоянию на 16 июня, группировка «ДНР» признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными. Такой уровень потерь группировки эквивалентен примерно 55% первоначальной численности её сил, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе.

В британской разведке говорят о высокой вероятности того, что силы группировки «ДНР» оснащают устаревшим вооружением и техникой.

Отмечатеся также, что способность формировать резервные подразделения на фронте обеими сторонами, вероятно, становится все более важной для исхода войны.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией.

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