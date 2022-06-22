Российская армия приближается к Лисичанску, город атакуют авиацией

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

Российская армия приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку. Город обстреливают авиацией. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения. Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового», — сообщил Гайдай.



По его словам, сложная ситуация — на Попаснянском направлении.



«Враг вошел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горского», — отметил глава ОВА.



Гайдай уточнил, что в Горском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом — семь, в Новоивановке — 12.



«Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть не менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ», – проинформировал глава области.

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