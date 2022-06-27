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Склады с боеприпасами горят на подконтрольной «ЛНР» территории

27 июня 2022, 11:45

Склады с боеприпасами горят на подконтрольной «ЛНР» территории

Последствия удара по складу в Зимогорье. Фото: Родион Мирошник / Telegram Последствия удара по складу в Зимогорье. Фото: Родион Мирошник / Telegram

Вооруженные силы Украины нанесли удары двум складам боеприпасов на подконтрольной группировке «ЛНР» территории в Зимогорье и под Алчевском. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Кроме того, информацию о пожаре на складах в Зимогорье подтверждают местные жители в сообществе во «ВКонтакте».

«СЦКК ЛНР» утверждает, что с направления Бахмута по Зимогорью была выпущена ракета из комплекса «Точка-У». При этом не уточняется, куда именно было попадание.

Украинская сторона официально информацию об ударе по складам боеприпасов не комментировала.

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