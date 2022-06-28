Ответственных за эвакуацию из ТЦ в Кременчуге проверяет прокуратура

Прокуратура начала проверку действия должностных лиц торгового центра в Кременчуге, не обеспечивших эвакуацию во время ракетного удара. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«При процессуальном руководстве Кременчугской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, в ходе следствия будут проверяться действия должностных лиц кременчугского торгового центра по принятию мер по гражданской защите работников и посетителей центра.



Досудебное расследование в уголовном производстве проводится Кременчугским райуправлением полиции ГУ Нацполиции в Полтавской области.