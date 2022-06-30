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Люди боятся выходить из подвалов: Как выживает Авдеевка под огнем артиллерии оккупантов

30 июня 2022, 23:22

Люди боятся выходить из подвалов: Как выживает Авдеевка под огнем артиллерии оккупантов

Город Авдеевка под Донецком, примыкающий вплотную к подконтрольной «ДНР» территории, слышит звуки войны уже восемь лет. С начала полномасштабного вторжения России в городе не прекращаются обстрелы и гибнут мирные жители, но Авдеевка остается под контролем украинских военных. Как живут люди в условиях полномасштабной войны, какую тактику избрали оккупанты, чтобы прорвать оборону и за счет чего город стал своего рода крепостью Донбасса — рассказали журналисты «Новостей Донбасса». 

Тактика «выжженной земли»

Из-за плотных российских обстрелов на сегодня в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома, а жители боятся выходить из подвалов. Несмотря на все это, оккупантам не удается прорвать оборону и зайти в город.

По словам заместителя руководителя Авдеевской городской военной администрации Сергея Легенького, в обстрелах города «нет никакой логики», разрушается, как правило, гражданская инфраструктура, обстреливаются дороги, обстреливаются поступающие грузы. 

По городу от ударов тяжелым вооружением остаются гигантские кратеры-воронки. Одни из таких кратеров от снаряда — возле школы №3 и на хоздворе коммунального предприятия «Служба единого заказчика».

Под вражеским огнем на прошедшей неделе оказался и Авдеевский коксохимический завод. Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской громаде, известно по меньшей мере об одном раненом. Тактика российских военных — «не можем взять, так выжжем землю». 

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что в отношении Авдеевки россияне и раньше применяли достаточно примитивную тактику.

«Они бились лбом в этот укрепрайон, преимущественно используя мобилизованных мужчин из оккупированных районов Донецкой области, бросая их вперед, как пушечное мясо. Они были плохо вооружены», — говорит эксперт. 

Российской армии и солдатам так называемой «ДНР», которые воюют в этом направлении, «продавить» украинских военных не удается. С 24 февраля уже были сотни попыток оккупировать город. Но все эти 8 лет в Авдеевке строили укрепрайон. 

«Это система укрепления из железных сооружений, которые образуют какую-то некую целостную линию. У них там есть первый эшелон, есть второй эшелон. Там размещены огневые точки, посреди расположена артиллерия, где-то какие-то пространства заминированы и все это образует целостную систему укрепления, которую противник пытался штурмовать. Пока безуспешно», — пояснил Денис Попович. 

Замглавы Авдеевской ВГА Сергей Легенький поянил, почему город так жестко обстреливают.

«Такой укрепрайон, который  у нас есть в городе, плюс профессионализм военных, плюс оружие дает такой результат, что до сих пор не могут прорвать оборону. Поэтому враг использует немножко другую методику. Он целенаправленно разрушает сам город», — сказал Легенький. 

Нет газа, света, воды

В Авдеевке ни одна аптека не работает. Лекарства люди берут в городской больнице. А специфические медикаменты привозят волонтеры по заявкам. Правда из-за интенсивных обстрелов в Авдеевку они приезжают все реже, из-за риска не вернуться.

Газа, света и воды в городе нет. Люди готовят во дворах, на костре. Существенный запас продовольствия уничтожили российские военные, когда ударили по гуманитарному штабу, где все это хранилось. Он находился в школе №6, тонны гуманитарного груза просто сгорели. Оккупанты стреляли по нему целенаправленно. Украинские военные с недавнего времени начали действовать так же. 

«Вы, наверное, заметили, что последнюю неделю достаточно успешно украинская артиллерия действует. Уничтожает штабы, склады боеприпасов, логистику противника уже в тылах российских группировок. То есть это как раз действие западных систем вооружения, западных гаубиц, реактивных систем залпового огня HIMARS, которые прибыли», — отмечает военный обозреватель Денис Попович. 

Воду жители Авдеевки берут в скважинах, колодцах или у волонтеров. Из 156 магазинов осталось лишь три. В них можно купить колбасу, кофе и чай. Несмотря на такие тяжелые условия для выживания, уезжают люди неохотно, хоть и приходится жить в подвалах. 

«Точное количество людей, которые остались в городе, мы не можем сказать по соображениям безопасности. Но в городе еще есть не одна тысяча людей, с которыми постоянно ведется работа на счет эвакуации. В день бывает уезжает по 7 человек, по 10, иногда ноль бывает. Если какой-то обстрел произошел, довольно большой, то какая-то часть людей выезжает, если не произошел — сидят на месте», — говорит замглавы Авдеевской ВГА. 

По его словам, из-за того, что противник как минимум глушит связь, в городе слабый интернет, а как максимум — нет света, без которого не работают вышки мобильной связи. На некоторых вышках есть генераторы, поэтому где-то можно позвонить.

«Вот такая минимальная связь она есть, ну, и конечно же, у людей есть доступ к интернету, если они находятся неподалеку от этого места, где сегодня есть свет», — отметил Сергей Легенький. 

Город держит оборону

Город держался 8 лет, город держится 4 месяца войны и продержится еще столько, сколько его продержат украинские военные. Онлайн-карта боевых действий указывает на то, что на линии разграничения в районе Авдеевки изменений нет. 

Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что из общей картины украинской оборонительно-стратегической операции видно, что она направлена на то, чтобы максимально измотать противника и создать предпоссылки для контрнаступления уже со стороны украинской армии. 

По данным западных разведок, российские успехи на Донбассе ограничены и сопровождаются значительными потерями из-за сильного сопротивления Украины.

А пока мы ждем еще больше серьезного вооружения с Запада, Авдеевка старается сохранить хотя бы какие-то признаки цивилизованной жизни в условиях войны и облегчить людям быт. В городе работает коммунальная служба, вывозится мусор, улицы убираются. Коммунальщики пытаются ликвидировать последствия обстрелов.

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