В Нацполиции показали последствия обстрела Славянска оккупантами

Последствия обстрела Славянска. Фото: Нацполиция Украины

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по Славянску, в городе есть раненые и погибшие среди мирного населения. Последствия обстрела показали в Национальной полиции.



Обстрел Славянска произошел около 13:40, предварительно обстрел был произведен кассетными снарядами, он длился около часа.



«В результате была повреждена инфраструктура города, гражданские объекты. Разрушены по меньшей мере 14 жилых домов», — говорится в сообщении.



В местах попадания снарядов продолжают работать полицейские и взрывотехники. Правоохранители собирают доказательства военного преступления России и помогают пострадавшим.



В Нацполиции отметили, что по факту возбуждено уголовное производство по ст.438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).