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Ночные удары по Харькову и области: Разрушен университет, пострадали мирные жители

06 июля 2022, 10:13

Ночные удары по Харькову и области: Разрушен университет, пострадали мирные жители

Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА

Ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории России по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова и обстреливали область. Ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Около 01:00 россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском — в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения», — проинформировал Синегубов.

По его словам, по области в течение суток российская армия обстреливала Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

«За сутки по области пострадали три человека: двое — в Чугуевском районе, ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 года. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки», — сообщил глава ОВА.

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