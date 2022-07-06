Ночные удары по Харькову и области: Разрушен университет, пострадали мирные жители

Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА

Ночью оккупанты наносили ракетные удары с территории России по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова и обстреливали область. Ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Около 01:00 россияне нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском — в админздание, разрушена часть помещения. В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения», — проинформировал Синегубов.



По его словам, по области в течение суток российская армия обстреливала Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.



«За сутки по области пострадали три человека: двое — в Чугуевском районе, ребенок 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 года. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки», — сообщил глава ОВА.