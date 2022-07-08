В Минобороны Украины назвали три сценария окончания войны

Развязанная РФ война против Укрианы не завершиться «Минском-3» или какими-либо другими капитуляционными договоренностями. Об этом на конференции Forbes Ukraine заявил министр обороны Алексей Резников и озвучил три возможных сценария завершения войны.



«Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, «добрая воля» россиян, которая была объявлена, когда они сбежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, дальше будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами», – заявил министр.



Второй вариант, по его словам, подразумевает постепенное перемалывание ВСУ вооруженных сил РФ. Резников отмечает, что это «действительно война ресурса на ресурс», и что в РФ «больше людей, территорий, танков, самолетов и т.д., но все несовременное, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки». Этот второй вариант, по словам министра, может продлится до конца 2022 года, возможно, с захватом начала нового года.



Третий же сценарий, как отмечает Резников, более драматичный для России. Министр заявил, что этот вариант предполагает развал РФ - «парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан, на Востоке и т.д». Он уверяет, что это «немного продолжительная история», но «мы точно при нашей жизни увидим» это.

Ранее в интервью CNN Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако глава государства считает, что этой помощи недостаточно, чтобы победить РФ.