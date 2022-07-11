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В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW

11 июля 2022, 11:55

В планах российских оккупантов изолировать Бахмут — ISW

Российские войска усилили артиллерийские и ракетные обстрелы района города Бахмут, чтобы изолировать его от линий коммуникаций. Об этом пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

В ISW пишут, что российские войска готовят почву для дальнейших наступлений, проводят специальные операции, несмотря на «оперативную паузу».

Также в Институте сообщили, что войска РФ провели безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Отмечается, что в РФ продолжают формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, которые частично состоят из пожилых мужчин и преступников.

Ранее в Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки 11 июля в Донецкой области российские войска нанесли 13 ударов по 10 населенным пунктам, разрушив более 50 домов. Оккупанты стреляли по территории Донетчины крылатыми ракетами типа «9М728», артиллерией, танками, РСЗО «Смерч» и «Ураган».

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