На Тернопольщине открыли дом для ВПЛ

В Тернопольской области появился дом для ВПЛ

Административное здание в селе Козовка Тернопольской области перестроили под жилье для внутренне перемещенных украинцев, которые пострадали от военных действий. Об этом сообщили в пресс-службе Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.



«Обеспечение переселенцев жильем путем реконструкции находящегося в коммунальной собственности нежилого здания укрепит устойчивость и способность громады принимать внутренне перемещенных лиц, пострадавших от войны. Благодарю каждого, кто сегодня делает все от него зависящее, чтобы приблизить нашу общую победу», — отметил исполняющий обязанности начальника Тернопольской ОВА Владимир Важинский.



Как отмечается, в двухэтажном здании обустроено 16 помещений, где смогут проживать около 50 человек. Заведение оснащено всем необходимым для комфортного проживания.



В частности, в доме проведен ремонт и утепление фасада здания, построена котельная, заменены окна и двери, обустроены санузлы и кухни, изготовлена новая мебель, закуплена бытовая техника и кухонная гарнитура, а также проведено благоустройство территории и другие работы.



Ранее мы писали, что конфликт между Нересницкой громадой на Закарпатье и благотворительным фондом «Восток SOS» исчерпан. Сейчас жители Покровского района проживают в Закарпатской области, а для пожилых людей нашли жилье в разных регионах Украины.