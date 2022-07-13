Российская армия за сутки разрушила 48 гражданских объектов в Донецкой области

Российские оккупанты атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



По региону войска РФ нанесли 24 удара, в результате которых погибли и были ранены мирные жители. 10 ударов пришлось на город Авдеевка, также были обстреляны Бахмут, Константиновка, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Торецк и пгт Нью-Йорк.

Разрушения, по информации полиции, получили 48 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад, коксохимический завод, стадион, трансформатор, линии электропередач, гаражи.

Российские войска обстреляли Донбасс авиационными ракетами, «Ураганами» и «Градами» с зажигательными элементами.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее, утром 13 июля, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко показал последствия обстрела российскими войсками региона. По его словам, больше всего сегодня страдает Бахмутский район.