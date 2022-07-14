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Россия должна быть признана государством-террористом: Зеленский — о ракетном ударе по Виннице

14 июля 2022, 23:33

Россия должна быть признана государством-террористом: Зеленский — о ракетном ударе по Виннице

Произошедшее сегодня в Виннице еще раз доказало, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 14 июля.

«Ни одно государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь», — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что вследствие только одного ракетного удара по Виннице убиты 23 человек, трое детей до 10 лет, и это не окончательное число, десятки людей пропали без вести. Одна из ракет уничтожила медицинский центр «Нейромед», в котором были люди.

«Если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как бы это было названо? Разве не терроризмом? Среди погибших сегодня в Виннице — девочка, ей было 4 года, ее зовут Лиза. Четыре года ребенку! Ее мать в тяжелом состоянии. Россия оборвала жизнь девочки в то время, когда в Нилерландах, в Гааге проходила конференция по поводу российских военных преступлений. Конференция, на которой решали, что необходимо сделать, чтобы каждый российский военный был наказан», — сказал он.

«Вспомните ли вы хотя бы какую-то другую террористическую организацию, которая позволяла бы себе такую дерзость — снова убивать, пока ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения? Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру», — отметил Зеленский.



После этого, сказал президент, «ни у кого не может быть никакого сомнения, что как можно быстрее необходим специальный трибунал в отношении российской агрессии против Украины».

«Пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами — статусом государства-террориста для России, специальным трибуналом и специальным механизмом конфискации активов, а также новыми санкциями за террор. Новые санкции требуются как можно быстрее», — добавил Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость «ввести такие ограничения российского энергетического экспорта, который бы не позволил террористам покрывать свои затраты за счет международного сообщества».

В конце обращения он обратился к экипажу подлодки, с которой были выпущены ракеты по Виннице. «Хочу, чтобы команда этой посудины, откуда вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма — это лучшее, что их ожидает», — заявил Зеленский.

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