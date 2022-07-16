Мінреінтеграції оновило перелік громад у районах бойових дій

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік громад, на підставі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуться виплати.



«Станом на 14 липня до оновленого переліку територіальних громад, які розташовані в районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокаді), входить 9 областей. Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. Загалом у переліку 313 громад», — йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.



Повний список громад можна переглянути тут.



Усі переселенці, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.



У Мінреінтеграції нагадали, що перелік формується за погодженням із Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.



Перелік не фіксований — він регулярно актуалізується.