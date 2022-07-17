Російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області 16 липня: двох у Удачному та одного в Покровську. Ще 12 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«В цей час неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — написав Кириленко в Telegram.



Він зазначив, що росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема — по навчальним закладам. Три ракети прилетіли до Торецької громади: одна потрапила до житлового кварталу Торецька, дві — до Залізного, де пошкоджено школу та дитсадок. Поки що інформації про постраждалих немає.



У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу — обсяги пошкоджень встановлюються, інформація про постраждалих не надходила.



У Соледарі внаслідок обстрілу виникла пожежа у місцевому центрі дитячої та юнацької творчості — на місці працюють рятувальники.



«Росіяни щодня завдають нових та нових ударів. Тепер небезпечно залишатись на території області! Евакуйтеся! Евакуація рятує життя!» — закликав голова ОВД.