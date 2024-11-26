Випалена земля та зруйновані будинки: зруйнований окупантами Торецьк показали на відео

Зруйнований Торецьк. Фото: скриншот

Зруйноване російськими військами місто Торецьк на Донеччині показали на відео. Ролик опублікували військові 42-ї окремої механізованої бригади.



«Зруйнований Торецьк очима пілотів БТГр в основі 1-го мехбату 42 ОМБр», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що російські війська збільшили активність на Бахмутському напрямі. Найскладніша ситуація — у Часовому Яру та Торецьку Донецької області, там точаться бої, розповів головний сержант 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Іван Буряк.