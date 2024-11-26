FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП на полі бою

FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися кадри знищення одним FPV-дроном ЗСУ двох російських БМП. Відео опублікував телеграм-канал RST.



Зазначається, що один український дрон зміг ліквідувати БМП-1 і БМП-2 ЗС РФ у районі Покровська, де відбуваються одні з найзапекліших зіткнень з противником.



У Генеральному штабі наголосили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 наступальну дію агресора.



Бої на цій ділянці фронту тривають в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Чумацьке та Пустинка.

Раніше стало відомо, що ситуацію на Времівському напрямку вдалося стабілізувати.