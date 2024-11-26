FPV-дрон ЗСУ знищив два російських БМП на полі бою

У мережі з'явилися кадри знищення одним FPV-дроном ЗСУ двох російських БМП. Відео опублікував телеграм-канал RST.
Зазначається, що один український дрон зміг ліквідувати БМП-1 і БМП-2 ЗС РФ у районі Покровська, де відбуваються одні з найзапекліших зіткнень з противником.
У Генеральному штабі наголосили, що на Покровському напрямку українські захисники зупинили 51 наступальну дію агресора.
Бої на цій ділянці фронту тривають в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Чумацьке та Пустинка.
Раніше стало відомо, що ситуацію на Времівському напрямку вдалося стабілізувати.
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