ПА НАТО закликала країни Альянсу передати Україні ракети середньої дальності: серед них Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: Raytheon

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту. Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.



За його словами, йдеться про ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника.



«Наприклад, «Томагавки». Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію та включити цей пункт до резолюції чергової сесії асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичну основу та дає підстави урядам країн-членів НАТО ухвалити відповідне рішення», – заявив Чернєв.



Він зазначив, що на минулій сесії з ініціативи української делегації асамблея закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії й тим самим підняла це питання на політичний рівень.



«Сподіваємось на позитивне рішення і цього разу», – резюмував голова постійної делегації України в ПА НАТО.

Нагадаємо, що Велика Британія передала Україні ще кілька десятків далекобійних ракет Storm Shadow.