Ситуацію на Времівському напрямі вдалося стабілізувати — речник ОСУВ «Хортиця»

Російська армія активізувалася із середини минулого тижня на Времівському напрямку. Проте зараз українські військовослужбовці стабілізували ситуацію. Про це повідомив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.
«Кількість зіткнень збільшувалася, до 30 на добу, загарбники намагаються проривати нашу оборону», — відповів він.
За словами Волошина, ситуація змінилася на краще, крім того, Сили оборони відбили 13 атак.
«Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Наші Сили оборони збили наступальний потенціал противника, і лише за минулу добу кількість бойових зіткнень зменшилася», — зазначив він.
Раніше ми писали, що російські війська намагаються захопити Курахове Донецької області, вони використовують артилерію та КАБи. Проте станом на 26 листопада місто залишається під контролем ЗСУ.
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