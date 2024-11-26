Голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. Фото: ДС

Росія категорично відкидає будь-яку «заморозку» війни в Україні за «корейським» сценарієм. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, якого цитують російські пропагандисти, повідомляє видання «ДС».

Також Наришкін заявив, що мирне врегулювання можливе у разі угоди, яка включає мир для всього європейського континенту.

«Росія категорично відкидає якесь заморожування конфлікту за корейським, будь-яким іншим варіантом. Нам потрібен міцний та довгостроковий мир на довгі роки вперед. Причому цей мир має бути забезпечений насамперед для нас, Росії, громадян Російської Федерації. Але цей мир має бути забезпеченим і для всього європейського континенту. І умовою для забезпечення миру є усунення причин, які викликали сам так званий український конфлікт», — сказав Наришкін.

Він додав, що РФ готова до переговорів щодо миру в Україні на умовах, які у червні озвучив Володимир Путін.

Серед цих умов – передача Україною Росії всій території чотирьох областей – Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій.

Зазначимо, після закінчення війни між Північною та Південною Кореями у 1953 році території, які контролювали Пьхеньян та Сеул на Корейському півострові, були поділені по 38-паралелі. Також на кордоні між державами було створено демілітаризовану зону.

Раніше повідомлялося, що російські запаси радянської зброї закінчаться до кінця 2025 року. Таким чином, голова Кремля Володимир Путін може розпочати переговори на початку наступного року.