Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса

Ухилянти намагалися виїхати до Польщі в багажнику автобуса. Фото: кадр із відео

Порушники намагалися потрапити до Польщі, сховавшись у багажнику автобуса під валізами. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.







У пункті пропуску «Ягодин» у багажному відділенні рейсового автобуса виявили незвичайний вантаж — замість сумок чи валіз там ховалися двоє чоловіків.



«Кажуть, спокусились на обіцянку водіїв незаконно перевезти їх за кордон. Наразі цим водіям загрожує кримінальна відповідальність, а порушникам – адміністративна», — зазначили прикордонники.

Нагадаємо, за «зелений коридор» через Дунай ухилянти намагалися підкупити прикордонників, заплативши $5000.