Двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із Польщею в багажнику автобуса

Порушники намагалися потрапити до Польщі, сховавшись у багажнику автобуса під валізами. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
У пункті пропуску «Ягодин» у багажному відділенні рейсового автобуса виявили незвичайний вантаж — замість сумок чи валіз там ховалися двоє чоловіків.
«Кажуть, спокусились на обіцянку водіїв незаконно перевезти їх за кордон. Наразі цим водіям загрожує кримінальна відповідальність, а порушникам – адміністративна», — зазначили прикордонники.
Нагадаємо, за «зелений коридор» через Дунай ухилянти намагалися підкупити прикордонників, заплативши $5000.
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