Президент висловився за призначення керівників САП та НАБУ

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю активізувати роботу щодо обрання керівника Національного антикорупційного бюро України та вважає за необхідне завершити процедуру обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



«Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України — конкурс, що відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідну людину обрано, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення», — сказав Зеленський у відеозверненні у неділю ввечері.



Президент висловив переконання, що без повноцінного керівника такого інституту неможливе і його повноцінне функціонування. Те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України.



«Термін повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура щодо відбору нового голови НАБУ. Доручив прем’єр-міністру України активізувати процес запуску відповідного конкурсу», — поінформував Зеленський.



Він наголосив, що повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватись лише тоді, коли є ефективний керівник.