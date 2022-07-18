З початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності. Про це повідомляє прес-центр СБУ.



Так, на Луганщині співробітники спецслужби викрили на співпраці з окупантами колишнього депутата районної ради від Партії регіонів.



Ще один колаборант із Луганщини погодився на призначення до так званої «прокуратури Білокуракинського району ЛНР». Також повідомлено про підозру мешканцю Старобільська, який на початку травня став головним інспектором митного комітету «ЛНР».



За даними СБУ, на Донеччині двоє мешканців Маріуполя добровільно погодилися обійняти посади тимчасово виконуючих обов'язки у керівному складі «районного відділу МВС ДНР».



У Херсонській області співробітники СБУ відкрили провадження щодо вчителя однієї зі шкіл Каховки, який приєднався до лав окупаційної адміністрації та був призначений директором навчального закладу.



За всіма фактами продовжуються комплексні заходи.