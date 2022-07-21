Список будинків під знесення у Маріуполі. Кремль готується до референдуму. Дайджест НД за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Донецькій області одразу кілька великих міст під ракетним обстрілом. У Краматорську знищено школу, а у Бахмуті ринок.

Українські прикордонники готуються до боїв за Слов'янськ. Місто перетворюють на фортецю.

У Сєвєродонецьку дефіцит лікарів. На все місто одна машина швидкої допомоги.

Кремль готується до проведення «референдумів» у захоплених українських містах для подальшої анексії. Американські журналісти прогнозують їхню фальсифікацію за прикладом Криму.

Угруповання «ЛНР» на підконтрольних їй територіях заборонило пошукову платформу Google.

«Іллічівець» у руїнах. Мешканці Маріуполя показали, як сьогодні виглядає найбільший критий стадіон України.

Велика ліквідація. Які будинки в Маріуполі окупаційна влада готує під знесення.