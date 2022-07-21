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Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►

21 июля 2022, 23:52

Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Донецкой области сразу несколько крупных городов под ракетными обстрелами. В Краматорске уничтожена школа, а в Бахмуте рынок.
  • Украинские пограничники готовятся к боям за Славянск. Город превращают в крепость.
  • В Северодонецке дефицит врачей. На весь город одна машина скорой помощи.
  • Кремль готовится к проведению «референдумов» в захваченных украинских городах для дальнейшей аннексии. Американские журналисты прогнозируют их фальсификацию по примеру Крыма.
  • Группировка «ЛНР» на подконтрольных ей территориях запретила поисковую платформу Google.
  • «Ильичевец» в руинах. Жители Мариуполя показали как сегодня выглядит крупнейший крытый стадион Украины.
  • Большая ликвидация. Какие дома в Мариуполе оккупационные власти готовят под снос.

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Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►
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