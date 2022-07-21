Список домов под снос в Мариуполе. Кремль готовится к «референдуму». Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Донецкой области сразу несколько крупных городов под ракетными обстрелами. В Краматорске уничтожена школа, а в Бахмуте рынок.

Украинские пограничники готовятся к боям за Славянск. Город превращают в крепость.

В Северодонецке дефицит врачей. На весь город одна машина скорой помощи.

Кремль готовится к проведению «референдумов» в захваченных украинских городах для дальнейшей аннексии. Американские журналисты прогнозируют их фальсификацию по примеру Крыма.

Группировка «ЛНР» на подконтрольных ей территориях запретила поисковую платформу Google.

«Ильичевец» в руинах. Жители Мариуполя показали как сегодня выглядит крупнейший крытый стадион Украины.

Большая ликвидация. Какие дома в Мариуполе оккупационные власти готовят под снос.