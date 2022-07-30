«ДНР» повідомила про загибель людей від обстрілів у чотирьох містах

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частини Донецької області за добу загинуло вісім мирних жителів. Про це заявив так званий «СЦКК ДНР».



Повідомляється про загибель людей у Донецьку, Горлівці, Макіївці та Ясинуватій. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних осіб у Донецьку, Олександрівці, Старомихайлівці, Новоселівці Третій. Серед поранених — підліток 2007 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за добу від обстрілів загинули шестеро мирних жителів, ще 15 поранено.



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